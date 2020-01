An drei Wochenenden auf die Fischerprüfung vorbereiten

Das Fischereizentrum Oberfranken (FZO) bietet Interessierten im März die Möglichkeit an, sich auf die staatliche Fischerprüfung vorzubereiten. An drei Wochenenden wird alles Wissenswerte vermittelt, um schnell und sicher den staatlichen Fischereischein zu erlangen. Stattfinden wird der Wochenendkurs ab Samstag, 14. März, im Gasthaus "Zur Linde" in Willmersreuth bei Mainleus.

Dabei wird es an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden jeweils samstags und sonntags einen ganztägigen Unterricht geben. Ende des Lehrgangs ist somit am Sonntag, 29. März.

Anmeldung möglich

Der erfolgreich absolvierte Lehrgang berechtigt zur Teilnahme an jeder beliebigen staatlichen Fischerprüfung in Bayern.

Eine Anmeldung zu diesem Wochenendlehrgang zur Fischerprüfung für die Landkreise und Städte Kulmbach, Bayreuth, Kronach, Lichtenfels, Coburg und Bamberg ist ab sofort im Internet unter der Adresse www.fischereizentrum-oberfranken.de möglich. red