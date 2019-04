An die Realschule wechseln

Die Anmeldung zur Aufnahme in die 5. Klasse der Realschule erfolgt für das kommende Schuljahr vom 6. Mai bis 10. Mai. Das Sekretariat ist während der Anmeldewoche von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr besetzt. Am Freitag kann die Anmeldung in der Zeit von 8 bis 12 Uhr vorgenommen werden. Wer keinen Notendurchschnitt von 2,66 oder besser hat, muss sich zu einem Probeunterricht anmelden, der von Dienstag, 14., bis Donnerstag, 16. Mai, stattfindet. Auf der Homepage der Realschule (www.realschule-burgkunstadt.de) findet sich ein Link zur Online-Anmeldung. Dort können bereits Formulare (Erfassungsbogen für die Bus- oder Zugfahrkarte) ausgefüllt werden. Mit den Anträgen kann man in das Sekretariat kommen. red