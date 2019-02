An die Gartenmauer und ab durch die Mitte

Eine aufmerksame Zeugin sah es: Ein bislang noch nicht ermittelter Fahrzeugführer eines Paketzustelldienstes fuhr am Freitagmittag gegen eine Granitsteinmauer im Elsaweg in Königsberg und flüchtete. Er kam allerdings nicht weit. Denn das Zustellfahrzeug war nach der Kollision mit der Gartenmauer offenbar nicht mehr fahrtauglich. So stellte es der Fahrer in der Nähe der Unfallörtlichkeit ab, meldete sich aber nicht. Zur Ermittlung des Fahrzeugführers fragt der Sachbearbeiter nun, ob jemand am Freitag bis gegen 12 Uhr im Bereich Königsberg Pakete erhielt von einem Zusteller mit einem Wagen mit Fürther Kennzeichen. Ist eine Beschreibung des Zustellers möglich? Der durch die Unfallflucht verursachte Schaden beträgt rund 2500 Euro.