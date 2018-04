An der Wässernach für den guten Zweck

red



Der 23. Wülflinger Wässernachlauf wird an Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 10. Mai, auf dem Sportgelände des TSV Wülflingen durchgeführt. Neben dem bewährten Bambinilauf um 10.45 Uhr und dem "Uponor"-Schülerlauf mit dem Start gegen 9.45 Uhr sowie dem "Sparkassen"-Hauptlauf gegen 11 Uhr bieten die Veranstalter den Nordic Walking-Lauf gegen 10.30 Uhr an.Für die Walker wurde eine separate Laufstrecke ausgewiesen, so dass sich Läufer und Walker während ihrer Wettbewerbe nicht behindern werden. Auch der "Wett-Lauf, der keiner seiner will", wird im Programm sein. Der Startschuss für diesen "Benefiz-Wettlauf", in dem es um eine Wette für einen guten Zweck geht, wird um 10.15 Uhr fallen. In diesem Lauf geht es nicht um persönliche Bestzeiten, sondern um den Spaß am Laufen und auf der Strecke. Deshalb werden drei verschiedene Distanzen über fünf Kilometer und 7,5 km sowie die originale Wässernachlaufstrecke über 9,5 km angeboten.Das Wettkampfbüro mit der Startnummernausgabe ist am Vatertag ab 8 Uhr besetzt. Nachmeldungen sind bis 9.30 Uhr möglich. Weitere Informationen und die Ausschreibung des 23. Wülflinger Wässernachlaufs sind im Internet unter www.tsv-wuelflingen.de zu finden.