An der Uni geht es um das "Medium Geld"

Am Mittwoch, 28. November, spricht Professor Jochen Hörisch an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg über "Das Medium Geld". Er zeigt, über welches ökonomische Wissen die "schöne Literatur" verfügt und damit ein (Alternativ-)Wissen zu den Betriebs- und Volkswissenschaften bereitstellen kann. Jochen Hörisch zählt zu den bekanntesten germanistischen Literaturwissenschaftlern in ganz Deutschland und war von 1988 bis 2018 Ordinarius für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und qualitative Medienanalyse an der Universität Mannheim. In zahlreichen Forschungsarbeiten hat Hörisch immer wieder das Medium Geld in literarischen Texten untersucht. Der Vortrag beginnt um 18.15 Uhr und findet im Hörsaal U5/01.22, An der Universität 5, Raum 01.22, statt. Er bildet den Auftakt eines interdisziplinären und internationalen Forschungskolloquiums mit dem Titel "Realität und Wahrnehmung von Finanzmärkten in der Gegenwart". red