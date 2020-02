An der ungleichen Bezahlung von Mann und Frau hat sich nichts verändert

Frauentag Im Landkreis Forchheim wird der Internationale Frauentag am 8. März von der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim veranstaltet; gemeinsam mit Frauenorganisationen und zahlreichen Verbänden und Parteien. Beteiligt sind: Awo, DGB, GEW, KAB, VDK, Verdi, Frauen-Union, Freie Wähler, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, das Pfalzmuseum und die Stadtbücherei Forchheim.

Auf dem Programm steht: ein Frauenfrühstück (mit anschließendem Konzert) am Sonntag, 8, März, 10 Uhr im Pfalzmuseum. Und ein Vortrag der Sozialwissenschaftlerin und Historikerin Doris Zimmermann über "Frieden und Frauenrechte - gestern und heute", am Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Forchheim. Gleichstellung Das ifo-Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. ) ist eine Forschungseinrichtung mit Sitz in München, die sich im Jahr 2018 mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt hat: "Was denken die Deutschen zu Geschlechterthemen und Gleichstellung in der Bildung?" Nachzulesen im Netz unter: www.ifo.de/DocDL/sd-2018-17-woessmann-etal-bildungsbarometer-2018-09-13.pdf

Gender Pay Gap Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau drückt sich auch in der ungleichen Bezahlung der Arbeit aus. Dass es den sogenannten "Gender Pay Gap" noch immer gibt, belegt ein Experiment, das die Organisation Terre des Femmes durchgeführt hat. Informationen zu diesem Experiment finden sich im Netz unter www.gender-salary-experiment.de/de/#terre-des-femmes