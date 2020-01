An der Rodach entlang zur Teufelsbrücke

Die Sektion Kronach/Frankenwald des Deutschen Alpenvereins lädt zur Februarwanderung ein. Am Sonntag, 2. Februar, geht es rund um Burkersdorf die Rodach in Richtung Mündung und dann den Teufelsgraben entlang bis zur Teufelsbrücke. Weiter geht es in Richtung Hemmgrund und nach Burkersdorf zurück. Dort besteht die Möglichkeit, in der Marienkirche ab 16 Uhr an einem Vortrag zum Brauchtum von Mariä Lichtmess teilzunehmen. Festes Schuhwerk (Wanderschuhe) wird empfohlen. Die Wanderzeit beträgt circa drei Stunden, die Entfernung je nach Witterung etwa neun Kilometer bei 400 Höhenmetern. Gäste (Nichtmitglieder) sind ebenfalls eingeladen. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr auf dem Parkplatz am Kaulanger beziehungsweise um 13 Uhr in Burkersdorf in der Ortsmitte am Gemeinschaftshaus. Wanderführer ist Walter Geck, Rufnummer 0151/52442419. red