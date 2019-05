An der Mittelschule Neuenmarkt-Wirsberg gibt es jetzt "Recycling Kings"

Die Klasse 6a der Mittelschule Neuenmarkt-Wirsberg hatte sich darum beworben, das Projekt "Recycling Kings" zu unterstützen. Kürzlich besuchte Abfallberater Detlef Zenk vom Landratsamt Kulmbach die Klasse. "Wir wollen versuchen, so zu sortieren, dass unsere Abfälle wirklich in die Verwertung gehen", gab er als Ziel aus.

Für diesen Zweck wurden in den Klassenzimmern unterschiedliche kleinere Behälter für Papier aller Art, für Plastik, Biomüll und Restmüll aufgestellt. "Damit alle motiviert sind, sich ein wenig damit auseinanderzusetzen, brauchen wir euch. Ihr seid unsere ,Recycling Kings'", sagte Zenk und überreichte schwarze T-Shirts als Erkennungszeichen. Der Abfallberater bat die Schüler, im Team in den Klassenzimmern einen Blick darauf zu werfen, wie sortiert wird. Wenn eine Klasse alles richtig macht, bekommt sie an eine Anzeigentafel einen Recyclingpunkt.

Geld für die Klassenkasse

Nach acht Wochen, so kündigte Detlef Zenk an, erfolge ein Kassensturz: "Ein Recyclingpunkt bedeutet fünf Euro für die Klassenkasse. Zusätzlich bekommt die beste Klasse 100 Euro, die Zweitbeste 75 und die Drittbeste 50 Euro."

Rektor Mathias Liebig dankte nicht nur den Sechstklässlern, sondern auch der Klasslehrerin Natalie Henricks, die das Projekt in die Hand genommen habe und es mit ihren Schülern auch umsetze.

Verbandsvorsitzender Siegfried Decker machte deutlich, dass das Projekt mit den Schülern steht und fällt: "Ihr macht es nicht nur wegen der Klassenkasse, sondern ihr macht es auch wegen eurer Zukunft. Die Aufgabe heißt: Müll vermeiden, Klima retten." Werner Reißaus