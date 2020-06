An der Kreuzung krachte es

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, erreichte die Polizei eine Meldung über einen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW war auf der Staatsstraße 2290 von Oberthulba kommend in Richtung Wittershausen unterwegs. Nachdem dieser zunächst verkehrsbedingt an der Kreuzung stehen bleiben musste, fuhr er dann in den Kreuzungsbereich ein, wobei er einen von rechts kommenden Citroën übersah. Es kam aufgrund der Vorfahrtsverletzung zu einem Zusammenstoß, heißt es im Polizeibericht. Der Citroën wurde bei dem Zusammenstoß nach rechts auf eine Verkehrsinsel gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand schlimmer verletzt. Die Fahrerin des Citroëns erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro. pol