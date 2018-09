An der Kreuzung krachte es

Am Freitagmorgen fuhr eine 68-jährige Autofahrerin vom Alten Schlachthofweg in Bad Brückenau in die Unterhainstraße. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 58-jährige Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1000 Euro, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. pol