Eltingshausen vor 12 Stunden

An der Kreuzung hat es gekracht

Ein Seat-Fahrer befuhr am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, die Straße Am See in Richtung Wittelsbacher Straße. An der Kreuzung zur Wittelsbacher Straße ist die Vorfahrt durch das Zeichen "Vorfahrt gewäh...