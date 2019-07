An der Kreuzung nach Wölkendorf auf der Staatsstraße 2190 übersah am Montagnachmittag ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 79-jährigen VW-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Die Fahrzeugführer zogen sich leichte und die Beifahrerin im Hyundai schwere Verletzungen zu.