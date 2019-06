An der Kreuzung hat es gekracht

An der Einmündung Emil-Kemmer-Straße/ Coburger Straße missachtete am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines BMW. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge wurde zwar niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Unbekannter fährt gegen Betonsockel In der Oberen Karolinenstraße, am Zebrastreifen vor der dortigen Domschule, wurde im Laufe des Donnerstags der Betonsockel eines Verkehrszeichens angefahren und rund drei Meter nach unten weggedreht. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Mithilfe von schwerem Gerät der Feuerwehr konnte der Sockel wieder in die ursprüngliche Position gerückt werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Fahranfängerin stand unter Alkoholeinfluss Bei einer Verkehrskontrolle einer 17-jährigen Mofa-Fahrerin wurde festgestellt, dass diese offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Weiterhin wurde festgestellt, dass das von ihr geführte Mofa schneller fuhr als erlaubt. Sie erhält nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger. pol