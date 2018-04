An der Kreuzung aufgefahren

Auf der B 287 ereignete sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zwischen Nüdlingen und Münnerstadt ein Auffahrunfall. Ein Opel- und ein BMW-Fahrer fuhren beide in Richtung Münnerstadt, als der Opel-Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Vor ihm kam der Verkehr an einer Kreuzung zum Stehen. Dies übersah der BMW-Fahrer und fuhr auf den Opel auf. An den Autos entstand Schaden in Höhe von 9500 Euro. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht. pol