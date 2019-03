An der Grenze ist zu viel

Während der Verkehrskontrolle eines 54-jährigen Pkw-Fahrers am Mittwochabend nahmen die Beamten der Polizei Neustadt leichten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Vortest und auch der Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten erbrachten anschließend einen Wert über 0,5 Promille, weshalb der Mann seinen VW stehen lassen musste. Weiterhin erwarten ihn nun eine Geldbuße, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei, teilt die Polizei mit. red