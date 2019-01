An der Einmündung hat es gekracht

An der Einmündung der Staatsstraße 2289 von Wildflecken in Richtung Bad Brückenau kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige Frau aus Bad Brückenau erkannte zu spät, dass der Pkw vor ihr anhielt. Sie fuhr mit ihrem VW leicht auf das vordere Auto auf. Es entstand dennoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, teilt die Polizeiinspektion mit. pol