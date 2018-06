Bamberg vor 16 Stunden

Untere Mühlen

An der Brücke wird es eng

Wegen umfangreicher Arbeiten zum Umbau des Baukrans an den Unteren Mühlen kommt es am morgigen Samstag, 30. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, im Bereich Geyerswörthstraße und Bischofsmühlbrücke zu erhebl...