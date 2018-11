An der Bar selbst bedient

Ein 19-jähriger Besucher einer Diskothek in Bad Kissingen hatte am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, offenbar seinen Durst nicht mehr unter Kontrolle. Obwohl der Barkeeper in unmittelbarer Nähe stand und ihn beobachtete, bediente sich der junge Mann kurzerhand selbst. Der Barkeeper verständigte daraufhin das Sicherheitspersonal, das den Vorfall bei der Polizei meldete. Neben einem Hausverbot in der Diskothek kommt nun auf den 19-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahls zu. pol