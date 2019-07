Etwa 2000 Euro Schaden ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Buchwaldstraße/Bahnhofstraße entstanden. Der Fahrer eines VW Golf hatte vor der Ampel gehalten. Ein e 43-jährige Fahrer in der Schlange hinter ihm fuhr in einem unkonzentrierten Moment an. pol