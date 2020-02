An der Abfahrt wird es zu eng

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 303 im Raum Hofheim. Am Montag gegen 8.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Opel Corsa die B 303. Kurz vor der Abzweigung Lendershausen überholte sie einen Lkw und ordnete sich vor dem Laster nach dem Überholvorgang wieder ein. Eine hinter ihr fahrende 33-Jährige überholte mit ihrem Audi ebenfalls den Lkw, anschließend den Opel und ordnete sich vor dem Opel ein. Da sie die Abzweigung nach Lendershausen nehmen wollte, bremste sie deshalb ihren Audi stark ab. "Aufgrund der Gesamtumstände", so die Polizei, war es der Opel-Fahrerin nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Am Audi wurde die Heckstoßstange in Höhe von 2000 Euro beschädigt, am Opel wurde die Front eingedrückt; es entstand Totalschaden in Höhe von 800 Euro. Die Fahrerin des Corsa wurde bei dem Unfall verletzt und begab sich zu einem Arzt.