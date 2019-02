An den Schulen wird gebaut

Die nächste Sitzung des Bauausschusses des Kulmbacher Kreistags findet am Donnerstag, 28. Februar, um 14 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der Teilsanierung am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium, mit der Sanierung der Außenanlagen an der Carl-von-Linde-Realschule sowie mit der Teilsanierung der Dreifachsporthalle Weiher. Ein weiteres Thema ist der Kreishaushalt, vorberaten werden die Haushaltsansätze im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bau, Bauunterhalt, Kreisstraßen, kreiseigene Einrichtung und Jugendtagungshaus Wirsberg. red