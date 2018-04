An Audi zu schaffen gemacht

Auf einen silbernen Audi A6 Avant hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag abgesehen. Allerdings misslang der Diebstahl. Die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg bitten nun um Mithilfe.

Der Besitzer hatte seinen Audi Kombi am Freitagabend, gegen 19 Uhr, bei seinem Haus in der Rosenstraße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8.30 Uhr, bemerkte er Beschädigungen daran und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten sich die Täter in der Nacht gewaltsam an dem Wagen zu schaffen gemacht, um ihn zu entwenden. Nachdem dies misslang, stahlen sie daraus ein Smartphone und flüchteten unbehelligt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Zeugen, die eventuell verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Rosenstraße gesehen haben, möchten sich bei der Kripo unter Tel. 09561/6450 melden. pol