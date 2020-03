Amtswechsel am OLG

Amtswechsel an der Spitze des Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg: Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat Clemens Lückemann, der Ende Januar 2020 in den Ruhestand getreten ist, verabschiedet. Gleichzeitig führte er Lothar Schmitt in das neue Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts ein.

Als Leitender Oberstaatsanwalt in Würzburg, als Generalstaatsanwalt in Bamberg und zuletzt als Präsident des OLG Bamberg habe Lückemann die bayerische Justiz geprägt, so der Minister in seiner Laudatio. Lückemann habe nicht nur mit höchster fachlicher Kompetenz, sondern auch mit seiner Menschenführung überzeugt.

Sein Nachfolger Lothar Schmitt (63 Jahre) wurde im Dezember 2014 zum Vizepräsidenten des OLG Bamberg ernannt, bevor er im Februar 2017 Generalstaatsanwalt in Nürnberg wurde. Sein Amt als Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg trat er zum 1. Februar 2020 an. red