Amtsübernahme im Herbst

Angela Maria Stein (53), Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Liborius Wagner Markt Stadtlauringen", arbeitet ab dem 1. September 2020 zusätzlich auch in der Regionalaltenheimseelsorge Rhön (Dekanate Hammelburg, Bad Kissingen und Bad Neustadt).

Lebenslauf

Stein wurde 1966 in Türkheim im Unterallgäu geboren. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung im nichttechnischen Justizdienst und arbeitete im erlernten Beruf. Nach dem Studium der Religionspädagogik an der Fachakademie für Gemeindepastoral in Neuburg/Donau trat sie 1989 als Gemeindeassistentin in den Dienst des Bistums Augsburg. Sie wirkte in Bad Wörishofen und Oberstaufen und wurde 1991 Gemeindereferentin in Oberstaufen und Fischach. Von 1997 bis 1998 war Stein Mitarbeiterin im stationären Sankt-Vinzenz-Hospiz in Augsburg-Hochzoll. Von 1999 bis 2002 wirkte sie in der Klinikseelsorge am Städtischen Krankenhaus in Augsburg-Haunstetten. 2003 wurde sie Gemeindereferentin für Maßbach und Thundorf. Dort wirkte Stein, unterbrochen von Familienzeiten, bis 2009.

Im Anschluss wechselte sie in die Pfarreiengemeinschaft "Sankt Martin im östlichen Grabfeld, Untereßfeld". Vorübergehend wirkte sie zwischen 2011 und 2012 zusätzlich auch in der Klinikseelsorge im Thoraxzentrum Michelsberg in Münnerstadt. Seit 2015 ist Stein Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft "Liborius Wagner Markt Stadtlauringen." Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. pow