Amtsgericht in Haßfurt zieht in neues Haus

Das Amtsgericht in Haßfurt zieht ab Montag, 16. April, in den Gerichtsneubau in der Hofheimer Straße in Haßfurt direkt am sogenannten Ezo-Kreisel um. Deswegen kommt es in der Zeit vom 12. April bis voraussichtlich 20. April zu starken Beeinträchtigungen des Dienstbetriebes und zu zeitweisen Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit, teilt das Gericht mit. Das Amtsgericht gibt sein bisheriges Gebäude in der Zwerchmaingasse neben dem Landratsamt auf und zieht in den Neubau, der mit Millionenaufwand errichtet worden ist. ks