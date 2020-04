Amtsblatt kommt später

Aufgrund der Corona-Krise ergeben sich für die Verteilung des Herzogenauracher Amtsblatts für zunächst drei Wochen einige Änderungen. Wie das Amt für Stadtmarketing mitteilt, wird ein externer Dienstleister das Amtsblatt an Herzogenauracher Haushalte verteilen, auch an Briefkästen mit dem Hinweis "keine Werbung". Eine Zustellung am Donnerstag könne jedoch zurzeit nicht garantiert werden. In dieser Woche ist die Verteilung zwischen Freitag, 3. April, und Sonntag, 5. April, geplant. Weitere Informationen gibt es unter www.herzogenaurach.de/amtsblatt, dort ist auch immer das aktuelle Amtsblatt hinterlegt.

Zudem liegt es ab heute an folgenden Orten aus: Interims-Rathaus, Wiesengrund 1; PT1-Tankstelle, Ohmstraße 7; OMV-Tankstelle, Erlanger Straße 56; Aral-Tankstelle, Erlanger Straße 41; Tankstelle Ruhl, Dambachstraße 2; Sternen-Apotheke, Niederndorfer Hauptstraße 25; Bäckerei Kreuzer, Hauptendorfer Straße 9; Tankstelle Stadie, Königstraße 4, Münchaurach; Rewe-Center, Ohmstraße 10; E-Center Bächmann, Erlanger Straße 60; Bäckerei Polster, Hauptstraße 28 und Haundorfer Straße 24; Batz Zeitschriften, Erlanger Straße 2; Tabakwaren Probst, Hauptstraße 14. red