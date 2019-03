Amtsbekannter Störenfried

Hilferufe aus Motten

gingen am Samstagabend bei der Polizei ein. Hausbewohner kamen mit einem Besucher nicht mehr klar, der das Anwesen nicht verlassen wollte. Beim Erscheinen der Polizeibeamten ging der Störenfried "freiwillig". Dass er wohl nicht zum ersten Mal unangenehm aufgefallen war, kam bei der Überprüfung dessen Personalien heraus. Gleich mehrere Staatsanwaltschaften haben Ermittlungsvorgänge gegen ihn offen und Suchvermerke nach ihm in die Fahndung eingegeben, so die Polizei. pol