Amt warnt: erhöhte Waldbrandgefahr

In Verbindung mit der Ausgangsbeschränkung suchen zahlreiche Menschen den Ausgleich in Spaziergängen in der Natur. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Sitz in Coburg warnt vor dem sorglosen Umgang mit Feuer. Aktuell wird durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) für die Landkreise Coburg und Lichtenfels die Waldbrandgefahren 3 bis 4 von fünf möglichen Stufen gemeldet. Insbesondere im Frühjahr ist der Wald besonders brandgefährdet, da die Bäume noch nicht voll im Saft stehen und brandhemmende Grünmasse wie Blätter, Gräser und Sträucher noch fehlen. Die bereits seit mehreren Wochen weitgehend fehlenden Niederschläge in Verbindung mit den relativ hohen Temperaturen tun ihr Übriges, um die Situation zu verschärfen. Auf das Rauchverbot im Wald von März bis Oktober wird in dem Zusammenhang explizit hingewiesen. red