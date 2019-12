Amt ist geschlossen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach mit seinen Außenstellen Landwirtschaft in Kronach und Forsten in Stadtsteinach sowie die angeschlossenen Forstreviere und das Jugendwaldheim in Lauenstein sind vom 23. Dezember bis einschließlich 31. Dezember geschlossen. Ab 2. Januar ist das Amt wieder zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. red