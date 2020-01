Amt informiert über landwirtschaftliche Ausbildungsberufe

Eine umfassende berufliche Ausbildung als Landwirt oder Fachkraft Agrarservice sei gerade in der heutigen Zeit unerlässlich, um einen Betrieb im Agrarbereich zu führen, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bad Neustadt, mit. Auch für Jugendliche, die nicht aus einem Betrieb der Landwirtschaft kommen, bieten die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Berufe im Agrarbereich gute Möglichkeiten. Gut ausgebildete Fachleute haben bei entsprechender Weiterbildung sehr gute berufliche Perspektiven.

In einer Veranstaltung in Bad Neustadt wird über die Ausbildung in den Berufen Landwirt und Fachkraft Agrarservice informiert, und zwar am Freitag, 17. Januar, um 14.30 Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Otto-Hahn-Straße 17 97616 Bad Neustadt

Eltern auch willkommen

Interessierte Jugendliche mit ihren Eltern sind zu den Veranstaltungen willkommen. Weitere Auskünfte zur landwirtschaftlichen Berufsausbildung bekommen Interessierte auch von der zuständigen Bildungsberaterin Anne Lutz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt, Tel.: 09721/ 808 712 28. red