AMSC richtet Kart-Slalomturnier aus

Der Automobil- und Motorsport-Club Hammelburg veranstaltet am Samstag, 20. Juli, von 10 bis zirka 17 Uhr ein ADAC-270er-Kart-Slalomturnier im Bereich der Erdfunkstelle Fuchsstadt. Teilnehmen können Jugendliche des Geburtsjahrgangs 2007 und älter sowie Erwachsene jeden Alters. Eine Mitgliedschaft im AMSC Hammelburg e.V. oder im ADAC ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Jeder Teilnehmer benötigt allerdings eine nat. DMSB-C-Lizenz (oder höher), die jedoch auch als RaceCard kurzfristig online über die DMSB-Homepage oder die DMSB-App erworben werden kann (nicht aber über den Veranstalter). Jugendliche Teilnehmer der Altersklasse 1, also der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2004, müssen noch einen Nachweis darüber erbringen, dass sie an mindestens zehn Jugendkart-Slalomturnieren in Wertung teilgenommen haben. Gestartet wird in der Reihenfolge der Altersklassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Nähere Info gibt es unter Homepage www.amsc.de und auf www.ufr-jks.de .

Für das Turnier sowie für den Auf- und Abbau ist die Straße "Im Sand" bei der Erdfunkstelle Fuchsstadt am Samstag, 20. Juli, von 8 bis zirka 18 Uhr für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt. Landwirtschaftlichem Verkehr wird dies nach Absprache in einer Turnierpause ermöglicht. sek