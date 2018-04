Amphibienschutzzaun wird heute wieder abgebaut

Heute, Freitag, baut die Ortsgruppe Ebern des Bund Naturschutz den Amphibienschutzzaun an der Staatsstraße bei Jesserndorf ab. In den letzten Tagen wurden über 1500 Tiere sicher in Eimern über die Straße gebracht und da die ersten Rückwanderer festgestellt wurden, steht nun der Zaun im Weg der Tiere, dei vom Laichgewässer ins Jagdgebiet zurückkehren. Treffpunkt zum Abbau ist um 16 Uhr in Ebern am Realschulparkplatz und um 16.15 Uhr direkt am Zaun. red