Amphibien gehen auf Wanderschaft

In den nächsten Wochen werden wieder Hunderte von Kröten, Fröschen und Molchen aus den Winterquartieren zu ihren Laichplätzen wandern. Dazu müssen sie oft Straßen überqueren, die dann zur tödlichen Falle werden.

Rund um Hammelburg ist vor allem die Straße nach Westheim betroffen, daneben bei den Waizenbacher Teichen, bei Gauaschach und bei Langendorf, teilte der Bund Naturschutz mit.

"Bitte fahren Sie vorsichtig an Amphibienwanderstrecken, vor allem in warm-feuchten Nächten. Der Schutz der Krötensammler ist uns natürlich noch wichtiger als der der Tiere", appelliert Franz Zang, der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe, an die Umsicht der Helfer und der Autofahrer.

Rund 50 freiwillige Helfer des Bund Naturschutz (BN) beginnen bereits mit dem Aufbau von Amphibienzäunen an Straßen im Landkreis Bad Kissingen. Das rettet vielen Amphibien das Leben. Die Ehrenamtlichen des Bundes Naturschutz stellen für die Rettungsaktion 3000 Meter Krötenzäune auf und überprüfen diese abends und in den Morgenstunden. Der BN bittet um Rücksicht der Autofahrer auf Mensch und Tier. Die Verkehrsschilder "Achtung Kröten" und Geschwindigkeitsbegrenzungen sollten unbedingt ernst genommen werden.

Der Bund Naturschutz bittet alle Autofahrer in den kommenden Wochen um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme, Autofahrer sollten auf die Stellen achten, an denen Krötenzäune errichtet worden sind und auch auf die Helfer, die am Straßenrand Tiere einsammeln. Vor allem an regnerischen Abenden sind die Tiere auf den Straßen unterwegs.

Helfer sind jederzeit willkommen. Für Rückfragen steht der BN unter Tel.: 09741/938 32 40 oder Tel.: 0160/506 21 77 sowie per E-Mail bn-badkissingen@gmx.de zur Verfügung. hae