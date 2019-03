Amphibien das Bett gemacht

Über 20 Mitglieder und Freunde der Jugendgruppe des Bundes Naturschutz Untersiemau trafen sich zu einem Arbeitseinsatz am vereinseigenen Grundstück an der "Pfaffenleite". Hier ist im Jahr 2011 ein Laichgewässer in eigener Planung entstanden. Bewohnt wird es jetzt von vielen Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen. Diese haben jetzt hier eine Möglichkeit, sich zu vermehren.

Allerdings hatte der Rohrkolben mittlerweile fast die gesamte Fläche eingenommen. Um einige Bereiche wieder freizubekommen, musste der Rohrkolben herausgenommen werden. Dadurch kann sich das Flachwasser rascher erwärmen.

Schwere Arbeit verrichtet

"Bewaffnet" mit Schaufel, Spaten, wetterfester Kleidung und langen wasserdichten Angler- oder Wathosen ging es an die Arbeit. Die Leitung hatten Dana Peschek und der Vorsitzende der Untersiemauer Bund-Gruppe, Peter Schumann. Einige starke Mädchen und Buben machten sich an die schwere Arbeit, um die Rohrkolben aus dem Schlamm zu ziehen. Diese wurden dann an Land gebracht und kompostiert. Eine andere Gruppe übernahm die Aufgabe, die gepflanzten Kopfweiden zu schneiden. Andere Naturschützer gruben ein Loch im hinteren Teil des Grundstückes, um darin den Baum des Jahres 2019, die Flatterulme, einzupflanzen.

Die Untersiemauer Gruppe besteht seit mehr als 25 Jahren. "Bei uns ist jeder gerne gesehen, der Spaß am Tun in und mit der Natur hat", betonte Ivonne Peschek. Die Gruppe legt Wert darauf, alte Traditionen wie das Mähen mit der Sense über den Obstbaumschnitt bis hin zu Schnitz- und Bastelaktionen zu erhalten. Die Jugendgruppe organisiert selbstständig viele Aktionen. Diese reichen von Waldtag, Zeltlager, Apfelfest oder Adventsbasteln bis hin zu Demos für den Naturschutz. Auch der Bau von Palettenmöbeln stand schon auf dem Programm, führte Lea-Anna Kamen am Ende des arbeitsreichen Tages aus. Heinz Stammberger