Amphibien auf Wanderschaft

Wie der Bund Naturschutz (BN) Lichtenfels mitteilt, machen sich mit den ersten milden Tagen und frostfreien Nächten die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden überqueren sie dann scharenweise unsere Straßen. Überall in Bayern werden deshalb zurzeit Amphibienzäune aufgebaut.

Vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung und in den Nachtstunden überqueren Amphibien dabei scharenweise unsere Straßen. Doch der Weg zur Fortpflanzung endet oft mit dem Tod auf der Straße. "Bis Ende April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien rechnen oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind", so Anton Reinhardt, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe. Im Landkreis Lichtenfels befinden sich zahlreiche Amphibienzäune, unter anderem bei Klosterlangheim, Neuensee und Ebensfeld.

Der BN bittet alle Autofahrer: ? Befolgen Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Warnschilder an den Amphibienschutzzäunen ? Achten Sie an den Stellen, an denen Krötenzäune errichtet wurden, auf die Helfer, die am Straßenrand Tiere einsammeln ? Reduzieren Sie Ihr Tempo auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen, auch wenn keine Warnhinweise aufgestellt sind ? Denken Sie daran, dass vor allem warme, regnerische Abende die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise zur Laichwanderung locken ? Teilen Sie dem BN Stellen, an denen viele Amphibien überfahren wurden und an der kein Schutzzaun errichtet ist, per Mail an amphibien@bund-naturschutz.de mit. red