Amphetamin und Marihuana

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth an der Rastanlage Fränkische Schweiz in Fahrtrichtung München ein Auto aus Rostock. Im Verlauf der Kontrolle verhielten sich die zwei Mitfahrer des Pkws sehr verdächtig. Bei der Durchsuchung des 38-jährigen und des 37-jährigen Mitfahrers aus Rostock fanden die Polizisten insgesamt 8,08 Gramm Amphetamin, 3,10 Gramm Haschisch und 3,20 Gramm Marihuana und stellten die Drogen sicher. Die Festnahme der Beschuldigten und die Durchführung weiterer Ermittlungen in der Dienststelle war die Folge, zumal ein Beschuldigter ohne festen Wohnsitz ist. Die zwei Männer von der Ostsee müssen nun mit einer hohen Geldstrafe wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. pol