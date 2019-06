Amphetamin in Plastikbox

Bei einem 60-jährigen Fahrzeugführer hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagnachmittag eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Der Mann aus Baden-Württemberg war mit seinem Hyundai auf der A 9 in Richtung München unterwegs und wurde am Parkplatz Sophienberg einer Kontrolle unterzogen. Das weiße Pulver hatte er in einer Plastikbox, welche hinter dem Beifahrersitz lag. Das Betäubungsmittel wurde noch vor Ort sichergestellt. Zudem wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dies hatte zur Folge, dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er wurde wegen des Drogenbesitzes und der Drogenfahrt angezeigt.