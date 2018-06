Amphetamin in der Umhängetasche

pol



Ein kleines Tütchen mit einer geringen Menge Amphetamin haben Fahnder der Verkehrspolizei bei der Kontrolle eines 42-jährigen Polen sichergestellt. Am Parkplatz Sophienberg hielten die Beamten einen VW Golf am Dienstagabend an. In der Umhängetasche des Fahrers fanden die Polizisten die Drogen und stellten sie sicher. Der 42-Jährige wird angezeigt.