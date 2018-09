Amphetamin in der Spielzeugtrommel

In einer Spielzeugtrommel hatte ein 37-jähriger Karlsruher eine geringe Menge Amphetamin versteckt. Bei einer Kontrolle durch Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagnachmittag flog das Versteck auf. Die Streife hielt den Karlsruher mit seinem Transporter auf der Autobahn bei Bayreuth an. Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass sich die Spielzeugtrommel, die im Innenraum lag, öffnen ließ, stellten sie die darin befindlichen Drogen sicher. Ein Schnelltest verriet zudem, dass der 37-Jährige unter Drogeneinwirkung stand. Er musste zur Blutentnahme und seinen Autoschlüssel abgeben. Anzeigen wegen des Drogenbesitzes und der Fahrt unter Drogeneinwirkung folgen.