Amphetamin im Notizbuch versteckt

Bei einer Kontrolle eines 25-jährigen polnischen Autofahrers am Dienstagvormittag an der Rastanlage Fränkische Schweiz Richtung München haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei dem Handwerker eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Das weiße Pulver war konsumfertig in einem Notizbuch versteckt. Der Mann selbst stand unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und der Fahrt unter Drogen eingeleitet.