Ampel und Hauseck beschädigt

Gegen eine Ampel und ein Hauseck ist Mittwochfrüh eine junge Autofahrerin in Ebermannstadt geprallt. Die 18-jährige Fahranfängerin fuhr mit ihrem VW Golf auf der Breitenbacher Straße in Richtung Forchheim. An der Einmündung zum Kirchenplatz wollte sie nach links abbiegen und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie gegen die Ampel und ein Hauseck prallte. Die junge Frau erlitt leichtere Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 Euro.