Neuensee 27.09.2019

Strassensperrung

Ampel in Neuensee

Die Kreisstraße LIF 2 im Michelauer Gemeindeteil Neuensee wird in der "Maintalstraße" wegen Arbeiten an der Wasserleitung in der Zeit von Montag, 30. September, bis voraussichtlich Freitag, 18. Oktobe...