Der Marktleugaster Marktgemeinderat kommt am heutigen Montag um 19 Uhr zu einer Sitzung im Bürgersaal zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung der Planungen der Außenanlagen am Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus Steinbach sowie der Beschluss über den Bau einer Fußgängerampel in der Marktstraße. red