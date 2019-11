Ampel aus, da krachte es

Erst fiel am Montagnachmittag die Ampel an der Kreuzung Am Kreuzstein/Lichtenfelser Straße aus, dann krachte es. Ein 46-jähriger Autofahrer missachtete die durch den Ampelausfall geltende Beschilderung und stieß mit einem anderen Wagen zusammen, der in Richtung B 289 unterwegs war. Es wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. pol