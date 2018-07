Ampel aus: An der Kreuzung krachte es

Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, kam es an der Schlachthofkreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von circa 19 000 Euro. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Würzburger Straße an der Schlachthofkreuzung geradeaus in Richtung Kurhausstraße fahren. Da zum Unfallzeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb war, galt für ihn das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Beim Überfahren der Kreuzung missachtete der BMW-Fahrer die Vorfahrt eines 57-jährigen Ford-Fahrers, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsstauungen. pol