"Amigos" in Kulmbach

Die "Amigos", ausgezeichnet mit der begehrtesten Musiktrophäe der deutschen Musikszene, dem Echo, sowie mehrfache Gewinner der "Krone der Volksmusik", gastieren am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr in Kulmbach. Konzertveranstalter Rainer Ludwig ist es gelungen, Europas volkstümliches Schlagerduo Nr. 1. noch einmal in die Bierstadt zu holen - obwohl die beiden Sänger etwas kürzertreten und nur noch Deutschlands große Hallen bespielen wollten.

"Wir haben in Kulmbach seit Jahren ein so treues Publikum und eine tolle Fangemeinde" sagt Bernd Ulrich, deshalb führt unser Tourneeplan gerne wieder in die Dr.-Stammberger-Halle nach Kulmbach.

Unter dem Motto "110 Karat" zünden die "Amigos" erneut ein Feuerwerk ihrer größten Hits. Im Gepäck natürlich ihr gleichnamiges Nr.-1-Album sowie die Vorgänger-Erfolgs-CDs "Zauberland" (2017), "Wie ein Feuerwerk" (2016) "Santiago Blue" (2015) und "Sommerträume" (2014) mit traumhaften Songs im typisch melodiösen und eingängigen "Amigos"-Sound. Eingerahmt wird das Ganze von einer Licht- und Videoshow der Superlative.

Die "Amigos" sorgen nicht nur in Deutschland für grenzenlose Begeisterung, sondern sind auch international als das erfolgreichste Schlagerduo im gesamten europäischen Raum etabliert. Sie behaupten sich in der "Champions-League" der volkstümlichen Schlager-Musikszene und werden aktuell als die unumstrittenen "Schlager-Könige" bewertet.

Die beiden Publikumslieblinge machen deutlich, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und an sich zu glauben. Die Einfachheit ihrer schönen Lieder und der berührenden, aus dem Leben gegriffenen Texte, ihre natürliche Art und die Nähe zum Publikum, sind das Geheimnis ihres sensationellen Erfolgs. Trotzdem sind die "Amigos" für ihre Fans immer noch "zum Anfassen". Starallüren haben die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich nicht. Auch im 13. Jahr nach ihrem internationalen Durchbruch sind sie heimatverbunden und bodenständig geblieben. Sie beweisen Kontinuität und Ehrlichkeit im oft so schnelllebigen Musikgeschäft.

Sie stehen zur deutschsprachigen Musik und insbesondere zum deutschen Schlager.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung schoss das aktuelle Album "110 Karat" auf Anhieb auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts. Auch in Österreich und der Schweiz kletterte das beliebte Schlager-Duo direkt auf die Pole-Position. Wie schon mit den vorherigen Alben schafften die "Amigos" damit erneut und zum dritten Male hintereinander das Charts-Triple; sie sind damit die erfolgreichsten Volksmusik-Künstler aller Zeiten.

"110 Karat" ist nun die neunte Nummer-eins-CD für die beiden Mittelhessen in Deutschland, die diesen Erfolg gar nicht fassen können: "Es ist der absolute Hammer und der helle Wahnsinn! Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Fans bedanken, dass wir wieder mit großem Abstand die Nummer 1 geworden sind", so Bernd und Karl-Heinz Ulrich von den "Amigos".

Das international erfolgreiche Schlagerduo wurde bereits 70 Mal mit Gold und 25 Mal mit Platin, einmal Doppelplatin und viermal Dreifach-Gold ausgezeichnet, darüber hinaus 2009, 2010 und 2012 mit der "Krone der Volksmusik" geehrt.

Mit der "Smago Award"-Trophäe wählte die Schlagerwelt die "Amigos" zum wiederholten Male zum erfolgreichsten Schlagerduo Europas - eine Erfolgsgeschichte, die sich wie ein Märchen liest.

Mittlerweile sind die "Amigos" seit fast 50 Jahren auf den Bühnen Österreichs, Deutschlands, der Niederlanden und der Schweiz unterwegs - ausverkaufte Hallen und Millionen begeisterte Fans zeugen von der Beliebtheit der beiden Ausnahmekünstler.

Der Ticketverkauf über die Vorverkaufsstellen und somit auch über die FT-Geschäftsstellen ist zwar schon geschlossen - es gibt aber noch einige wenige Tickets aus dem Veranstalterkontingent, teils beste Plätze. Diese sind nur noch über die Tickethotline 09221/75580 zu erhalten. red