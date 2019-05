Amazon zahlt 11,62 Euro

Der Versandhändler Amazon nimmt in einer Pressemitteilung Stellung zu Kritikpunkten, die die Kreis-SPD bezüglich der Amazon-Ansiedlung in Eggolsheim geäußert hat.

Zum Thema Gewerbesteuer schreibt Amazon: "Bei allen unseren Standorten, so auch beim Standort hier in Eggolsheim, geht es uns um ein langfristiges, für beide Seiten gewinnbringendes Engagement. Damit einhergeht, dass alle Amazon-Gesellschaften, die die jeweiligen Logistikstandorte in Deutschland betreiben, ab dem ersten Betriebsjahr die fällige Gewerbesteuer zahlen."

Am vergleichbaren Standort in Garbsen werde es pro Jahr voraussichtlich ein sechsstelliger Betrag sein. "Und wir schaffen Arbeitsplätze in den Gemeinden, haben Lieferanten aus der Region", heißt es weiter.

Zu den Arbeitsbedingungen: Amazon sieht sich als "ein guter Arbeitgeber". Das Unternehmen erklärt: "Die Löhne für Logistikmitarbeiter liegen am oberen Ende dessen, was in vergleichbaren Jobs bezahlt wird. Die Mitarbeiter in den europäischen Amazon-Logistikzentren verdienen ein sehr wettbewerbsfähiges Grundgehalt. In Deutschland beginnen die Mitarbeiter mit einem Lohn von umgerechnet mindestens 10,78 Euro brutto pro Stunde. Nach 24 Monaten sind es im Durchschnitt 2397 Euro brutto im Monat, inklusive zusätzlicher Leistungen wie leistungsbezogener Boni."

Zusätzlich würden Mitarbeiter von Aktien und weiteren Zusatzleistungen wie Sondervergütung für Überstunden, einer Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Beiträgen für die betriebliche Rentenversicherung oder das "Career Choice"-Programm profitieren, über das bis zu 95 Prozent der Kursgebühren und Literaturkosten übernommen würden.

"Wir weisen auch darauf hin, dass die von uns angebotenen Jobs mit all den aufgeführten Leistungen keiner formellen Ausbildung oder Lehre bedürfen. Am Standort Eggolsheim werden die Mitarbeiter mit 11,62 Euro brutto pro Stunde beginnen", versichert der Versandhändler. red