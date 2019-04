Amateurclub zeigt seine Fotos

Eine Fotoausstellung des Amateur-Fotoclubs Weidhausen wird am Karfreitag, 19. April, um 14 Uhr eröffnet.Wie in jedem Jahr ist die Ausstellung am Freitag, 19. April, und Sonntag, 21. April, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in diesem Jahr werden in der Grundschule wieder an die 100 Bilder aus den verschiedensten Themen der Fotografie gezeigt. Eine AV-Show mit animierten Bildern und Musik rundet die Ausstellung ab. Historische Aufnahmen aus Weidhausen und seinen Ortsteilen werden in einer weiteren Ausstellung gezeigt. red