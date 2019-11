"Amanda" sucht Antworten

Der Bauchredner Sebastian Reich und seine Puppe "Amanda" treten am Sonntag, 24. November, in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach auf. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Karten gibt es bei den Volksbanken Buckenhofen, Kersbach, Hausen, der Raiffeisenbank Heroldsbach, im Ticket-Service Kefferstein, Hornschuchallee 21 in Forchheim, sowie unter "Print your Ticket". Sebastian Reich kommt mit seinem Programm "Glückskes". Ist ein eingeschweißter Keks, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch, der Weg, über den das Glück kommunizieren möchte? Und überhaupt, was ist das, Glück? Fragen über Fragen, auf die "Amanda" dringend eine Antwort sucht. red