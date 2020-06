Amalberga trägt Maske

Ganz solidarisch trägt sogar Amalberga in Corona-Zeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung - freilich eine recht löchrige. Aber an ihrem Standort hoch über dem Saaletal braucht sie diese Maske auch nur symbolisch, denn niemand sollte ihr an dem steilen Abhang zu nahe kommen. Einige Schritte weiter südwestlich erinnert der Philosoph auf seinem Sessel ebenfalls daran, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und unsere Verantwortung zum Schutz vor Ansteckung wahrnehmen sollten. Eine schöne Idee und trotz des Ernstes ein Impuls zum Schmunzeln. hbo/Foto: Barbara Oschmann